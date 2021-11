Brozovic-Inter, filtra ottimismo. In sette hanno chiesto informazioni – TS

L’entourage di Brozovic e l’Inter presto si incontreranno per discutere ancora una volta del rinnovo di contratto. Come riportato da TuttoSport, tra i nerazzurri filtra ottimismo, anche se in Europa ben sette club hanno chiesto informazioni sul croato.

TRATTATIVA – Inter e Brozovic sono in trattativa per discutere del rinnovo del contratto. Con il contratto in scadenza, a gennaio il calciatore sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi club e liberarsi a zero a giugno. Dopo il primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage di Brozovic, comincia a filtrare maggiore ottimismo riguardo la possibilità di rinnovo. La distanza tra le parti è di almeno un milione. Ben sette club, come riportato dal quotidiano di Torino, hanno chiesto informazioni su di lui: PSG, Newcastle, Tottenham, Bayern Monaco, Manchester United e Atletico Madrid.

Fonte: TuttoSport