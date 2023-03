Brozovic-Inter, divorzio in estate non impossibile. La situazione

Non sarebbe da escludere un possibile divorzio tra Marcelo Brozovic e l’Inter nel corso della sessione di calciomercato estiva.

SCORSA STAGIONE – Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul sito di SportItalia, le cose sono cambiate su Marcelo Brozovic rispetto alla passata stagione, quando l’Inter senza di lui non trovò un’alternativa di gioco e perse punti fondamentali nella lotta scudetto.

IPOTESI CESSIONE – Attualmente invece la squadra nerazzurra si trova in casa un Hakan Calhanoglu esploso nel ruolo di regista con un rendimento da top player europeo. Per questa ragione, e visti anche i problemi fisici del croato, in casa nerazzurra si sta cominciando a ragionare sull’ipotesi cessione di quest’ultimo.

PRIMO SONDAGGIO – A gennaio è giunto un primo sondaggio, con i colloqui che avrebbero visto incluso Franck Kessie che non sono decollati col Barcellona, ma adesso il discorso di certo non ha perso d’intensità, anzi.

SENSAZIONE – Si ha inoltre la sensazione, viste anche le recenti esclusioni, che Simone Inzaghi trovi più certezze nella coppia formata da Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Si rende dunque plausibile l’idea che il croato non sia più titolare nella mediana nerazzurra.

PARTENZA – Nel caso in cui questa discussione trovasse conferma con i fatti relativi alla Champions League, si aprirebbe un capitolo di calciomercato con Brozovic grande protagonista. Non impossibile quindi pensare a una partenza del centrocampista nel corso della finestra di mercato estiva.

Fonte: Gianluigi Longari – SportItalia.com

