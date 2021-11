Brozovic-Inter, contatto positivo! Il punto su Raspadori e rinnovo Dimarco

Fabrizio Romano ha parlato della trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic e Federico Dimarco con l’Inter e della situazione Giacomo Raspadori per gennaio.

BROZOVIC – Queste le parole di Fabrizio Romano all’interno del suo podcast Here se go sul rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. «L’Inter ha avuto un primo incontro questa settimana con l’agente di Brozovic. È stato un contatto positivo. Non ci sono dubbi su questo, nel senso che l’Inter aspettava di capire con chi poter parlare. Adesso ha capito di poter parlare con il papà di Marcelo Brozovic, con un avvocato donna che sta lavorando insieme a lui da tempo. E quindi questa potrebbe essere la strada da perseguire. Ora bisogna rivedersi per capire quanto vuoi, quanto ti offro. Però il primo incontro è stato comunque positivo per sondare questa volontà di Brozovic, che poi l’Inter ha sempre sentito con ottimismo, come Marotta più volte diceva: “C’è Brozovic che vuol restare…“».

DIMARCO – Romano sul rinnovo di Federico Dimarco. «Anche lui rinnoverà molto presto con l’Inter. Ingaggio superiore ad un milione e mezzo. E anche in questo caso direi meritato».

RASPADORI – Romano sull’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori. «L’avevamo detto una settimana fa. A gennaio all’Inter? Non tira quell’aria lì. Al momento non c’è nulla in questo senso. C’è il gradimento per il giocatore. Ma non penso che il Sassuolo vada ad accettare prestiti o comunque formule troppe fantasiose. Quindi al momento per Raspadori resta il grande gradimento dell’Inter, il grande feeling con il giocatore ma non c’è una trattativa per gennaio in corso».