Brozovic è centrale nel progetto Inter e lo è stato per anni ma per esserlo anche in questa stagione serve una firma. Come riportato da “Sportitalia”, la situazione del rinnovo per il centrocampista croato può essere paragonata a quella del milanista Kessié

RINNOVO O ADDIO – Anche in casa Inter c’è una situazione spinosa in stile Franck Kessié per il Milan (vedi articolo). Si tratta di Marcelo Brozovic, che è in scadenza tra un anno (30 giugno 2022, ndr). La priorità dell’Inter è il rinnovo del classe ’92. Nel frattempo sul centrocampista croato hanno messo gli occhi diversi top club. Principalmente, Brozovic piace moltissimo al Barcellona, che diventa così un rischio. Per evitare di perderlo a parametro zero, l’Inter vuole blindare il suo numero 77 con il rinnovo. Dopo l’eliminazione da Euro 2020 (vedi focus), oggi il rinnovo di Brozovic diventa un pensiero assolutamente prioritario per il presente e il futuro nerazzurro (come Lautaro Martinez, ndr). Da ricordare che in passato ci sono stati contatti anche con il Paris Saint-Germain per il croato.