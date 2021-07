Brozovic, Inter chiamata al rinnovo: due big si interessano a scadenza – SI

Brozovic è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, ossia tra meno di un anno. L’Inter è chiamata ad accelerare la questione rinnovo, anche perché secondo Sportitalia due big hanno messo gli occhi sul croato.

DI RIENTRO – Marcelo Brozovic ha ripreso oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile, dopo gli Europei con la Croazia (vedi articolo). Il centrocampista, però, è all’ultimo anno di contratto con l’Inter e servirà pensare al rinnovo di contratto per evitare che vada via a parametro zero. Questo anche perché, nel frattempo, c’è chi sta a guardare. Secondo Sportitalia il Barcellona, che ora non ha margini di spesa, si augura che per Brozovic un accordo con l’Inter non ci sia. I catalani non sono l’unica squadra: c’è pure il “solito” PSG, ormai una tassa per qualsiasi giocatore di un certo livello. Per Brozovic, quindi, i prossimi mesi saranno determinanti per capire la sua situazione.