Brozovic, Inter al lavoro per il rinnovo. PSG in pressing: lo scenario – TS

Il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno 2022, è una delle priorità della dirigenza dell’Inter. Secondo il Tuttosport, però, il PSG è alla finestra.

PRIORITA’ – Marcelo Brozovic è uno dei calciatori più importanti all’intero della rosa dell’Inter. Il croato è il faro del centrocampo nerazzurro ed ha il compito di gestire la fase di prima costruzione del gioco. Per questo, e per altri motivi, il rinnovo di contratto del croato, in scadenza nel giugno del 2022, è una questione prioritaria per la dirigenza nerazzurra, come testimoniano le parole di Marotta nel pre partita di Sassuolo-Inter. I nerazzurri, secondo il Tuttosport, hanno intenzione di portare avanti la trattativa riconoscendo al croato un meritato aumento di ingaggio. L’Inter vuole scongiurare assalti di club stranieri, ingolositi dalla possibilità di strappare a 0 Brozovic: fra questi, secondo il quotidiano, c’è il Paris Saint-Germain.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport