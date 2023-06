Brozovic insoddisfatto, chiede più soldi all’Al-Nassr! Altro fronte Inter – SM

Brozovic all’Al-Nassr non è una trattativa in dirittura d’arrivo perché il centrocampista in uscita dall’Inter chiede ancora più soldi agli arabi. E per Sport Mediaset il finale non è scontato.

IL REBUS – Che Marcelo Brozovic non fosse banale si è capito più volte in questi otto anni e mezzo. Che potesse dirsi “insoddisfatto” per un’offerta da venti milioni netti a stagione per tre anni però era oggettivamente complesso. Invece questa è la parola usata da Daniele Miceli su Sport Mediaset, per definire la prima risposta data da Brozovic alla proposta dell’Al-Nassr. Per andare in Arabia Saudita, una sorta di “pensione d’oro”, chiede ancora di più. Uno scenario che tiene aperto un doppio fronte per l’Inter, che può pensare di cederlo al Barcellona. I catalani offrono a Brozovic “solo” sette milioni a stagione, ma con un progetto di gran lunga migliore rispetto all’Al-Nassr.