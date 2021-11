Brozovic, dall’Inghilterra: Newcastle prepara cifra da capogiro per il croato

Brozovic sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter (vedi articolo ). Dall’Inghilterra arriva però l’indiscrezione del sito The Athletic che parla di un forte interesse del Newcastle per il centrocampista croato.

FIRMA – L’Inter vuole confermare Marcelo Brozovic, fondamentale perno del centrocampo nerazzurro, anche per le prossime stagioni. I discorsi per il rinnovo di contratto sono già stati avviati e nelle ultime settimane l’ottimismo è cresciuto notevolmente riguardo alla permanenza del croato classe ’92 a Milano. Dall’Inghilterra arrivano però notizie preoccupanti. Il Newcastle di PIF sarebbe disposto a investire cifre da capogiro per strappare Brozovic all’Inter. Il sito britannico The Athletic parla addirittura di un’offerta superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione. La società meneghina punta a chiudere la questione prima della fine dell’anno, così da evitare spiacevoli soprese nel 2022.

Fonte: theathletic.com