Brozovic, l’incontro per il rinnovo prima di Inter-Napoli ma c’è distanza – TS

Brozovic, dalle parole ai fatti. Come riportato da TuttoSport questa mattina, c’è finalmente una data per l’incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del giocatore ma c’è ancora distanza tra le parti.

INCONTRO – Brozovic, c’è finalmente una data (questa volta decisiva?) per il primo incontro per il rinnovo. La prossima settimana, difatti, la dirigenza dell’Inter e l’entourage del giocatore si incontreranno prima di Inter-Napoli. Il padre-agente del ragazzo insieme alla sua socia, si recheranno a Milano per incontrare i vertici nerazzurri e fare il punto della situazione che, ad oggi, non è ancora stata sbloccata. Come riportato dal quotidiano di Torino, però, resta ancora la distanza tra domanda e offerta: l’Inter mette sul piatto 5,5 milioni di euro a stagione. L’entourage dell’atleta parte da una richiesta di 7 milioni, eventualmente smussabili a 6-6,5 con bonus. Il PSG però resta alla finestra e monitora la situazione, così come il Newcastle e il Tottenham del suo ex allenatore, Antonio Conte. Quello che trapela, ad oggi, è che la volontà del ragazzo sia quella di proseguire la sua avventura a Milano. Appuntamento dunque alla metà di novembre, sperando che vengano risolti quei problemi personali che hanno costretto all’entourage del giocatore a rimandare l’incontro previsto per il mese scorso.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna