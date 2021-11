Brozovic, in stallo trattativa per il rinnovo. Preoccupazione Inter – SM

L’Inter, dopo aver concluso i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella, vuole blindare anche Brozovic. La trattativa per il rinnovo con i nerazzurri è in stand-by: si attende l’incontro con gli agenti. Le ultime da SportMediaset

RINNOVO – L’Inter vuole blindare i suoi pezzi pregiati. Dopo aver ufficializzato i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella, il club nerazzurro adesso si concentra su Marcelo Brozovic. Per il croato, con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, la situazione è in fase di stallo: secondo quanto riferito da SportMediaset, infatti, il padre e l’avvocato che lo rappresentano continuano a rinviare gli incontri previsti per discutere del rinnovo. Tanto che l’ottimismo per il prolungamento sta piano piano trasformandosi in preoccupazione. Si attendono novità nelle prossime settimane.