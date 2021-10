Brozovic, ieri niente incontro con l’Inter per il rinnovo. Ottimismo Barella – CdS

Rispetto a quanto riportato ieri dal Corriere dello Sport, non c’è stato nessun incontro tra l’Inter e l’entourage di Marcelo Brozovic. Secondo il quotidiano romano, possibile che questo avvenga la prossima settimana. Filtra ottimismo, invece, per quanto riguarda il rinnovo di Nicolò Barella.

NIENTE INCONTRO – Ieri il Corriere dello Sport parlava di un incontro tra l’Inter e l’entourage di Marcelo Brozovic. Come riportato questa mattina dallo stesso quotidiano romano, l’incontro non è avvenuto. Probabile dunque, che il dialogo con il padre inizi la prossima settimana, dopo il match di UEFA Champions League. Va avanti con ottimismo, invece, il discorso allungamento con adeguamento dell’ingaggio per quanto riguarda Nicolò Barella. Anche in questo caso, tempi non brevissimi, ma il club ha fiducia di arrivare alla fumata bianca.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti