Brozovic giura amore, Inter ascolta offerte! Non incedibile: ecco le cifre

Brozovic, dopo alcuni commenti poco simpatici sui social, sembrava essere in uscita dall’Inter. In realtà, il calciatore stesso ha smentito con un bel post su Instagram (qui i dettagli). Secondo quanto riporta Fabrizio Romano per SkySport24, di fronte ad un’offerta molto alta il centrocampista potrebbe partire

RESTA (PER ADESSO) – Marcelo Brozovic è stato chiaro su Instagram dichiarando amore all’Inter e all’ambiente nerazzurro. Non parliamo di un giocatore di cui i nerazzurri vogliono liberarsi o vendere a tutti i costi. Se dovesse, però, arrivare un’offerta importante, in un’estate come questa, da 40-50 milioni può essere un calciatore in uscita. Ad oggi, però, non risultano proposte concrete e indecenti né dal Bayern Monaco né da altri club, quindi attualmente resta in nerazzurro.