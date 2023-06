Brozovic flirta col Barcellona e va al rilancio con l’Al-Nassr − TS

Ancora niente da fare con Marcelo Brozovic che sta ragionando e seguendo due binari paralleli: da un lato attende il Barcellona, mentre dall’altro rialza la posta in gioco con l’Al-Nassr. Le ultime da Tuttosport.

IMPASSE − L’Inter ha fretta e attende una risposta da Marcelo Brozovic (vedi QUI). Secondo quanto riferito da Tuttosport, il croato non sarebbe poi tanto sicuro di lasciare il calcio europeo. E starebbe temporeggiando per l’offerta ricevuta dall’Al-Nassr, rilanciata con una richiesta di 30 milioni di euro, per capire se il Barcellona dovesse fare nel frattempo una nuova mossa. Xavi lo vorrebbe in rosa, ma il club blaugrana ha diversi esuberi da piazzare e non può al momento acquistare. L’Inter, da parte sua, non ha però intenzione di cedere il croato a meno di 23 milioni di euro, cifra a cui il Barça non sembrerebbe comunque intenzionato ad arrivare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini