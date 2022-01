Brozovic, fiducia Inter sul rinnovo: non da pochi giorni ma ultimo passo – Sky

Brozovic si avvicina al rinnovo con l’Inter, come segnalato in serata (vedi articolo). Durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio ha segnalato come questa situazione può svilupparsi a breve: ecco le sue parole.

SI CHIUDE A BREVE? – Nel corso della serata si è parlato di accordo ormai raggiunto. Per Gianluca Di Marzio la situazione è più o meno la stessa: «L’Inter ha una fiducia che aumenta sempre di più per rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic. Non è una cosa di pochi giorni, ma entro fine gennaio l’Inter conta di arrivare all’intesa definitiva. Manca ancora qualche passaggio con gli agenti di Brozovic».