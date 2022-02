Brozovic e il rinnovo con l’Inter: completato l’ultimo step burocratico – SM

Brozovic e l’Inter è un matrimonio destinato a continuare. Non resta che l’annuncio ufficiale, atteso da giorni e adesso finalmente possibile. Come ripreso da Sport Mediaset, a livello burocratico è tutto fatto

ANNUNCIO IN ARRIVO – Tutto fatto tra l’Inter e Marcelo Brozovic (vedi articolo). Manca solo l’annuncio ufficiale del rinnovo, che probabilmente slitterà rispetto alle previsioni. La novità delle ultime ore, come confermato da Sport Mediaset, è che è stato completato tutto l’iter burocratico. In particolare l’iscrizione al Registro Federale degli Agenti Sportivi dell’avvocatessa che rappresenta ul centrocampista croato. L’ultimo ostacolo prima dell’annuncio, in pratica. Brozovic e l’Inter continueranno il loro rapporto.