Brozovic, dopo Oaktree il rinnovo? Previsto incontro fra l’Inter e il padre

RINNOVO IN VISTA? – Marcelo Brozovic di recente ha cambiato agente. Il centrocampista croato è passato da Miroslav Bicanic al padre Ivan, che ne cura gli interessi. Un cambio peraltro comune a diversi suoi compagni all’ Inter . Secondo quanto riporta Gol.hr a fine stagione il “nuovo” agente di Brozovic si presenterà a Milano, per discutere il rinnovo di contratto. L’accordo in vigore attualmente è fino al 30 giugno 2022, si punta a ottenere un’estensione ma anche un miglioramento dell’ingaggio. Al momento Brozovic guadagna tre milioni e mezzo netti a stagione, una volta risolta la questione societaria l’Inter potrebbe concedergli un adeguamento.

Brozovic è uno dei giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 ( vedi articolo ). Il centrocampista croato è l’unico big in bilico e, una volta risolta la questione societaria, si penserà al rinnovo. In Croazia Gol.hr parla di incontro fra l’Inter e il padre, che ora è il suo agente.

