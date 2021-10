Brozovic, dopo la trasferta di Empoli l’incontro con l’Inter per il rinnovo – CdS

L’Inter viaggia spedita per quanto riguarda i rinnovi di contratto con i giocatori fondamentali della rosa. Marcelo Brozovic è sicuramente uno di questi, ecco perché come specificato ancora dal Corriere dello Sport, dopo la trasferta di Empoli ci sarà l’incontro per parlare del rinnovo di contratto.

RINNOVO – Non solo Lautaro Martinez e Nicolò Barella, l’Inter è pronta a discutere anche con Marcelo Brozovic per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Come già noto da tempo, il croato è in scadenza con l’Inter e a gennaio potrebbe trovare una nuova sistemazione. I nerazzurri però sono fiduciosi, da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire insieme questa avventura. La prossima settimana, dopo la trasferta di Empoli, ci sarà il primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore. Brozovic guadagna attualmente 4,2 milioni. Resta da capire quanto elevate siano le sue richieste, ma di sicuro l’Inter non ha intenzione di partecipare a un’asta: arriverà fino a una certa cifra, presumibilmente 5 milioni a stagione più eventuali bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti