Brozovic destinato a rinnovare con l’Inter! Una data per l’annuncio ufficiale – SI

Brozovic è a rischio svincolo a parametro zero, perché può firmare con qualsiasi squadra per la prossima stagione. Tuttavia, secondo Sportitalia, a breve arriverà l’annuncio del suo rinnovo di contratto con l’Inter.

NON VA VIA – Non ci sono più dubbi sul rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter, secondo Sportitalia. Lo afferma il giornalista Gianluigi Longari, dando ormai in dirittura d’arrivo l’operazione. A suo avviso c’è un accordo di base fra le parti per la firma di Brozovic, con molto poco ancora da sistemare. Non manca tanto a livello di tempi, così come di dettagli sul contratto. Prevista anche una data per l’annuncio ufficiale del rinnovo di Brozovic: prima dell’andata di finale degli ottavi di Champions League del 16 febbraio col Liverpool, perché così ci sarà ancora Steven Zhang a Milano e non sarà tornato in Cina.