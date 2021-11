Brozovic e de Vrij, il Tottenham si ritira con l’Inter! Un motivo per entrambi

Brozovic e de Vrij non andranno al Tottenham e, come ovvio, l’Inter non li lascerà certo andare a gennaio. Questo è quanto afferma Gianluca Di Marzio, che ha parlato a Football Daily della situazione legata ai due nerazzurri col primo che può rinnovare a breve.

NIENTE CESSIONE! – Gianluca Di Marzio esclude imminenti situazioni di mercato per Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij: «Le voci sul Tottenham? Non credo che questo tipo di giocatori lasceranno l’Inter a gennaio, perché vogliono vincere il titolo. Brozovic sta trattando il rinnovo, de Vrij è molto importante per Simone Inzaghi. Al Tottenham Antonio Conte, Fabio Paratici e Daniel Levy vogliono grandi giocatori, ma giovani. Franck Kessié potrebbe, ma non a gennaio: non è un big ma è un ottimo giocatore. Gli obiettivi del Tottenham sono grandi giocatori giovani: Brozovic e de Vrij sono troppo vecchi per questo progetto». Per quanto riguarda il solo Brozovic, oltre alle parole di Di Marzio si è parlato di nuovo del Newcastle United (vedi articolo). Da segnalare però che il club del fondo PIF è a rischio retrocessione in Premier League, dopo l’1-1 col Norwich City nello scontro salvezza di serata.