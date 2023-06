Brozovic cessione sicura! Attesa per il rilancio. Pronto a liberare Frattesi – CdS

Brozovic è il giocatore dell’Inter più vicino a fare le valigie. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter adesso ha fretta di chiudere per la cessione così da poter liberare spazio per Davide Frattesi.

SLOT DA LIBERARE – L’Inter attende un rilancio da parte dell’Al-Nassr per quanto riguarda la cessione di Marcelo Brozovic. Ma in Spagna insistono: nella corsa c’è anche il Barcellona. olo che c’è una bella differenza tra l’ingaggio proposto dal club blaugrana e quanto offerto dall’Al Nassr: circa 7,5 milioni quando messo sul tavolo da Laporta, quindi uno in più rispetto l’Inter, contro i 20 più bonus che il croato andrebbe a guadagnare in Arabia Saudita. L’addio è dato per scontato e si spera solo di chiudere. La condizione fondamentale è ottenere i 25 milioni fissati. Oltre a poter risparmiare circa 12 milioni lordi a stagione per i prossimi tre anni, la sua cessione libererebbe lo spazio a centrocampo per l’arrivo di Davide Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno