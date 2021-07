Brozovic, c’è il Barcellona! Dalla Spagna: non vuole rinnovare con l’Inter

Brozovic ha un contratto in scadenza che l’Inter ancora non ha rinnovato (vedi articolo). Il croato – secondo quanto rivelato da Don Balon – è entrato nel mirino del Barcellona. Di seguito tutti i dettagli

SIRENE SPAGNOLE – Marcelo Brozovic è stato tra i principali protagonisti nella conquista del diciannovesimo scudetto dell’Inter. Tuttavia il suo futuro in maglia nerazzurra appare al momento incerto, con un contratto in scadenza nel 2022 e i primi timidi tentativi di dialogo tra le parti per un prolungamento. Il croato, che ora si gode le vacanze dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2020, è entrato nel mirino del Barcellona. Secondo Don Balon, infatti, Brozovic piace molto al presidente blaugrana Joan Laporta. La nota rivista spagnola sostiene che il centrocampista nerazzurro non ha intenzione di rinnovare perché l’addio di Antonio Conte lo avrebbe particolarmente segnato. E proprio su questo intende far leva il Barcellona.