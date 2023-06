Brozovic-Barcellona, croato sempre più convinto. La richiesta Inter

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, sarebbe riluttante ad accettare l’offerta dell’Al-Nassr per via dell’interesse del Barcellona per lui.

PROGETTO SPORTIVO – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, Marcelo Brozovic, nonostante abbia un’offerta astronomica dall’Al-Nassr, è riluttante ad accettare l’offerta saudita adesso per via del fermo interesse da parte del Barcellona per lui. Il club blaugrana non può competere a livello economico con i sauditi, ma promette al centrocampista dell’Inter un progetto sportivo entusiasmante.

SITUAZIONE – Il croato è sempre più convinto di voler indossare la maglia della squadra catalana, ma affinché la società spagnola possa completare l’affare deve prima dare garanzia al giocatore. Il suo agente invece è sta remando di più verso il sì all’Al-Nassr in quanto, proprio come il centrocampista per lui significherebbe maggiori incassi.

BARCELLONA – Per finire di convincere il giocatore, oltre a offrirgli un contratto attraente, il club blaugrana dovrà anche assicurargli che potrà iscriverlo nella Liga e ciò irrimediabilmente significa dare via i giocatori che sono tornati in prestito (Lenglet e Umtiti, principalmente a causa dei loro alti ingaggi), così come alcuni dei calciatori dell’attuale rosa che Xavi non considera funzionali.

SETTIMANA DECISIVA – I prossimi giorni potrebbero essere decisivi. La richiesta della società nerazzurra è 25 milioni di euro, ma il club catalano, sapendo che il croato intende indossare la maglia blaugrana, proverà ad abbassare questa cifra.

Fonte: MundoDeportivo.com