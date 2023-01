Brozovic, il Barcellona al solito fa le offerte col braccino: punta al prestito!

Per Brozovic il Barcellona cerca, come avviene al solito con l’Inter, di fare offerte insignificanti. La voce dal Mundo Deportivo parla di una proposta di prestito per il centrocampista croato.

OFFERTA SENZA SENSO – Il Barcellona ci riprova con l’Inter per Marcelo Brozovic. Dopo che sembra caduta l’opzione di scambio con Franck Kessié, anche per le parole in serata dello stesso Xavi (vedi articolo), ecco che dalla Spagna si parla di nuova ipotesi. Il Mundo Deportivo segnala la volontà dei catalani di cercare un folle prestito con diritto di riscatto, con l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo a fine stagione. Ossia: il Barcellona vorrebbe Brozovic (gratis!) adesso, a gennaio. Appare difficile, se non impossibile, riuscire a convincere l’Inter a fare un’operazione del genere, che non avrebbe senso. Ma, come già avvenuto anche con altri giocatori rispetto a Brozovic, da Barcellona arrivano queste proposte “fantasiose”…