Brozovic in Arabia, l’Inter incassa leggermente meno! Le cifre − CdS

A meno di clamorosi colpi di scena, Brozovic può dirsi virtualmente un giocatore dell’Al-Nassr. L’Inter alla fine incassa solo leggermente meno rispetto al primo accordo

TELENOVELA FINITA − Fumata bianca in arrivo per Brozovic in terra araba. Ieri è arrivato l’OK tra Inter e Al-Nassr sulle cifre: 17,5 milioni di euro più bonus per arrivare 20. Praticamente tre milioni in meno rispetto al primo accordo poi saltato. Lo stesso giocatore ha svolto a Parigi le visite mediche e presto, a meno di incredibili sorprese, firmerà il suo contratto triennale a 24 milioni a stagione. Trattativa estenuante con tentennamenti, ribaltoni e uscite provocanti del croato soprattutto tramite i social. L’Inter ora può finalmente incassare i primi soldi in uscita, che potranno finanziare le eventuali entrate. Quello nerazzurro è un sacrificio comunque calcolato. Brozovic, a parte gli ultimi tre mesi al top, era già stato messo sul mercato a gennaio tant’è che era salito alla ribalta uno scambio col Barcellona per Kessié. Adesso a prendere le sue redini in maniera definitiva sarà Calhanoglu, con Asllani prima alternativa.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta