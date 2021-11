Brozovic, appuntamento rinnovo fissato: l’Inter non vuole perderlo a zero – SI

Brozovic resta in dubbio per quanto riguarda la sua continuità all’Inter. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto e l’obiettivo della società è evitare che parta a parametro zero.

NON GRATIS – Marcelo Brozovic ora è con la Croazia, ma intanto c’è da definire il suo futuro. Il contratto è in scadenza al 30 giugno 2022 e per ora la trattativa per rinnovarlo non è entrata nel vivo. Secondo Sportitalia, però, la società ha fissato un appuntamento con il suo entourage (ora ne cura gli interessi il padre) per raggiungere un accordo. L’Inter non ha intenzione di perderlo a zero, l’obiettivo è risolvere la questione ed evitare che arrivino offerte di altre squadre. Questo perché, nel frattempo, su Brozovic c’è la corte di squadre come Barcellona, PSG e Tottenham.