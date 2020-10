Brozovic ancora in uscita dall’Inter? Tentativo PSG, due idee dalla Francia

Brozovic sembra destinato a rimanere all’Inter, seppur con un ruolo meno di primo piano rispetto alle scorse stagioni. Tuttavia, come segnala RMC Sport dalla Francia, il PSG vuole provare in extremis a prendere il centrocampista croato. Sembra però una trattativa piuttosto complicata e non sembrano esserci i margini per chiudere.

UN ALTRO IN MEZZO? – Sfumato Tiémoué Bakayoko, visto che l’ex Milan sta tornando in Serie A per andare al Napoli, il PSG può andare su Marcelo Brozovic. È quanto riporta RMC Sport in Francia, parlando di operazione dell’ultimo momento per il club parigino, che vuole un centrocampista. La trattativa con i nerazzurri, però, si preannuncia complessa: non si accettano offerte di prestito con diritto di riscatto o di scambio, come preferirebbe Leonardo. L’ex allenatore dell’Inter, oltre che su Brozovic, ha messo gli occhi su Dele Alli del Tottenham. Per quanto riguarda il centrocampista inglese possibile un incontro diretto con il presidente Daniel Levy, per definire la sua posizione. L’idea nerazzurra è di vendere il croato a titolo definitivo, per avere soldi freschi da poter investire sul mercato. Da Parigi, invece, per il momento provano a inserire Brozovic in uno scambio oppure a ottenerlo senza l’obbligo di riscatto.

Fonte: RMC Sport – Loic Tanzi