Brozovic, l’Al Nassr spinge verso le richieste dell’Inter – CdS

L’Al Nassr continua a lavorare con insistenza per portare Marcelo Brozovic in Arabia Saudita. Tanto che, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe sempre più avvicinando alle richieste economiche dell’Inter per lasciar partire il giocatore.

ALMENO 25 – Dopo aver respinto l’offerta di 18 milioni di euro dell’Al Nassr, l’Inter potrebbe presto venire accontentata dal club arabo per Marcelo Brozovic. Una trattativa che sembra destinata ad andare in porto, con il giocatore convinto dai ben 18 milioni di euro a stagione proposti dal club. E presto potrebbe essere convinta anche la società nerazzurra, le cui richieste per il cartellino sono di 25 milioni di euro. Una cifra alla quale l’Al Nassr si sta avvicinando, anche grazie ad alcuni bonus inseriti nella trattativa. Cifra che garantirebbe all’Inter una notevole plusvalenza, visto il peso a bilancio di Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno