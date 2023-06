Brozovic all’Al-Nassr: l’Inter valuta. Si chiude a queste cifre! − Sky

L’Inter sta valutando la proposta dell’Al-Nassr per Brozovic. Il club nerazzurro vuole qualcosa in più e si può chiudere in caso di rialzo

VALUTAZIONI − Marcelo Brozovic può lasciare l’Inter in questa sessione estiva di mercato. Sul giocatore c’è l’Al-Nassr in Arabia. Matteo Barzaghi dà nuovi aggiornamenti: «Brozovic? L’Inter ha ricevuto un’offerta da 15 milioni di euro dall’Al-Nassr. C’è qualcosa di nuovo: ovvero, l’Inter la sta prendendo in considerazione, ma vorrebbe qualcosa di più. A 25 milioni di euro si può chiudere, c’è ancora qualcosa da limare. In caso di cessione, l’Inter si fionderebbe su Frattesi».