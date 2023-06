Brozovic all’Al-Nassr, una firma che vale 100 milioni di euro − CdS

Alla fine ha vinto Marcelo Brozovic. Il regista croato lascia l’Inter per sposare il progetto multi milionario dell’Al-Nassr. In tre anni guadagnerà 100 milioni di euro

ECCO IL SÌ − È più l’Al-Nassr ad aver accettato le condizioni di Brozovic che il contrario. Il regista croato dopo 8 anni lascia l’Inter per trasferirsi in Arabia, stavolta sul serio. Niente più tentennamenti e attese, ieri è arrivato il sì definitivo. Brozo andrà a guadagnare praticamente 100 milioni nei prossimi tre anni. L’unica vittoria araba è sulla durata del contratto: non un biennale come richiedeva il croato bensì un triennale. Ci sarà anche un premio alla firma. Oggi le visite mediche per poi firmare il suo nuovo milionario contratto. Niente da fare per il Barcellona, che aveva convinto il calciatore con un contratto di 7 milioni a salire, ma mancavano i fondi per l’accordo con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno