Brozovic, a breve l’incontro per firmare il rinnovo con l’Inter – TS

Brozovic, presto l’incontro con l’Inter per parlare di rinnovo. Secondo TuttoSport la strada è praticamente in discesa, considerando anche l’aumento dell’ingaggio.

RINNOVO – Brozovic-Inter, a breve il primo incontro per discutere del prolungamento del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. Tema caldo in casa nerazzurra, soprattutto dopo aver trovato l’intesa con Lautaro Martinez. L’appuntamento avverrà nei prossimi giorni, precisamente giovedì prossimo. La volontà di tutti, giocatore compreso, è quella di continuare la sua esperienza all’Inter. Per quanto riguarda l’ingaggio, la prima proposta dovrebbe aggirarsi sui 4.5 milioni più bonus, dunque globalmente superiore ai 5 milioni, cioè lo stipendio garantito a Calhanoglu. Filtra comunque ottimismo per l’esito finale.

Fonte: TuttoSport – S.T.