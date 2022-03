Bremer, una delle priorità per l’estate. Ma la concorrenza c’è – Sky

L’Inter si avvicina alla prossima giornata di Serie A con la partita di domenica contro il Torino. Una trasferta non semplice perché i nerazzurri devono correre verso lo scudetto e i granata vogliono uscire dal periodo difficile. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarà, ovviamente, Gleison Bremer.

DESIDERIO – L’Inter sta lavorando per la partita contro il Torino di domenica ma anche al futuro. Il mercato estivo è sempre di moda e i nerazzurri lavorano proprio per un giocatore del Torino, Bremer. Il difensore brasiliano, come riportato anche da Fabrizio Romano questa mattina, è una delle proprietà dell’Inter per l’estate. Il giocatore è nella lista e si sta esprimendo ad alto livello, ma anche il Bayern Monaco e altri top club europei hanno mandato gli osservatori per continuare a seguirlo. “Sogno la Coppa del Mondo con il Brasile” ha detto Bremer, chissà, magari entrare in un top-club potrebbe aiutarlo.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano