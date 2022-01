Bremer, tutto fatto con l’Inter: fissato il margine di spesa. Poi una cessione dolorosa – CdS

Bremer è il profilo preferito dell’Inter per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Anche se il suo acquisto potrebbe causare una dolorosa cessione nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, de Vrij è il titolare più a rischio cessione

MOVIMENTI IN DIFESA – L’acquisto di Robin Gosens (vedi articolo) è solo l’antipasto del mercato dell’Inter in Serie A. In estate arriverà almeno un innesto per reparto. In difesa è già stato raggiunto un accordo di massima con il classe ’97 Gleison Bremer (Torino), su cui la società nerazzurra proverà a investire non più di 20 milioni di euro. Altrimenti cambierà obiettivo, anche perché il rischio asta è elevatissimo. L’alternativa è il coetaneo e connazionale Luiz Felipe (Lazio), che al momento non ha ancora rinnovato il contratto il scadenza né firmato per altri club. Bremer, comunque, resta la prima scelta dell’Inter in difesa. Come riportato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport oggi in edicola, l’arrivo del difensore brasiliano potrebbe portare a un sacrificio in difesa. Oggi è Stefan de Vrij l’iniziato per fare plusvalenza. A seguire Milan Skriniar che, così come l’olandese, ha il contratto in scadenza nel 2023. Ci sarà l’avvicendamento tra de Vrij e Bremer in estate?

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

