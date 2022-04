Bremer, Torino rassegnato all’addio. Ma lotta e onora maglia – TS

L’Inter questa sera affronta la Juventus all’Allianz Stadium. Simone Inzaghi deve aggrapparsi alla voglia di rimanere in corsa per lo scudetto e i nerazzurri sono chiamati all’impresa. Intanto un obiettivo dell’Inter, Bremer, incanta il Torino.

ADDIO – L’Inter si prepara psicologicamente alla partita contro la Juventus. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto ma l’impresa è tutt’altro che semplice. Intanto uno degli obiettivi dei nerazzurri, Bremer, continua a incantare in maglia del Torino con Tuttosport che però sottolinea una cosa nella sua pagella di ieri contro la Salernitana. «Qualche lieve incertezza a inizio gara, poi entra in partita e assume il ruolo di leader del reparto. Saluterà il Torino, ma ne onora la maglia fino alla fine».

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti