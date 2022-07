Bremer, svelato l’orario del vertice Juventus-Torino. I dettagli – Sky

L’Inter sta rilanciando in queste ore l’offerta per Gleison Bremer (vedi articolo). Il difensore è un obiettivo concreto e dopo non aver chiuso Dybala, la tifoseria potrebbe insorgere. Però, ecco nel dettaglio anche l’incontro tra Juventus e Torino.

INCONTRO – La Juventus incontrerà il Torino per presentare ufficialmente la sua offerta per Gleison Bremer. Questa è la notizia ufficiale di oggi. Quando si incontreranno? Come spiega bene Gianluca Di Marzio, il vertice andrà in scena a Milano intorno alle 14:30. Dunque, pochissime ore e capiremo se l’Inter potrà ancora sperare di portare il miglior difensore della scorsa stagione in nerazzurro oppure vedrà sfumato l’accordo. L’Inter ci prova, spera, ma ora è solo questione di attesa con la Juventus che, forte della cessione di de Ligt, ha molta più disponibilità economica.

Fonte: Gianluca Di Marzio