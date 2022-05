Bremer, squadre inglesi in corsa ma Inter favorita: cifre e contropartite – TS

Su Gleison Bremer, nelle ultime settimane forte l’interesse delle società inglesi ma secondo quanto ribadito dall’edizione odierna di TuttoSport, l’Inter resta comunque avanti. Ecco le cifre dell’affare e le possibili contropartite.

NERAZZURRI AVANTI – Gleison Bremer, autore di una stagione di altissimo livello con la maglia del Torino, ha attirato su di sé l’interesse di diversi club europei, soprattutto inglesi. Nelle ultime settimane si è fatto il nome di Liverpool, Chelsea e anche Leicester. Quest’ultimi avrebbero un jolly da giocare, cioè il cartellino di Dennis Praet, attualmente in prestito al Torino. I granata vorrebbero il calciatore, ma l’intenzione è quella di rinnovare il prestito almeno per un’altra stagione. Secondo il quotidiano di Torino, l’Inter resta comunque in vantaggio sul centrale brasiliano. Con i nerazzurri ci sarebbe addirittura un’intesa di massima con il giocatore. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 30-40 milioni, e l’Inter dal canto suo valuta anche il possibile inserimento di contropartite tecniche. Ai granata piace Federico Dimarco e Andrea Pinamonti.

Fonte: TuttoSport – Alessandro Baretti

