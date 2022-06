Bremer sperava di iniziare il ritiro con l’Inter! Dirigenza sicura di un patto – CdS

La trattativa per Gleison Bremer è sempre più in stand-by, soprattutto ora che l’Inter ha messo a segno cinque colpi e deve necessariamente cedere qualcuno. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono sicuri di un patto.

UN PATTO – Lo stand by su Skriniar non fa certo contento Bremer che sperava di iniziare il raduno con Inzaghi e che invece a questo punto dovrà ripartire dal Torino nonostante il saluto già indirizzato tramite intervista ai tifosi. L‘Inter è sicura che il “patto” con il brasiliano reggerà anche se risale allo scorso gennaio. I nerazzurri temono la concorrenza all’estero, ma non in Italia. Sono convinti che il centrale non andrà né al Milan né tanto meno alla Juventus, soprattutto per una questione di rispetto verso il popolo granata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti