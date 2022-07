Bremer, sorpasso Juventus avvenuto: il Torino dice sì. Ora altro passaggio – Sky

Bremer difficilmente andrà all’Inter, visto che la Juventus si sta ormai avvicinando. Come annuncia Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il Torino, ha dato l’OK all’offerta dei bianconeri (vedi articolo).

RESTA A TORINO – Il Torino ha accettato l’offerta della Juventus da quaranta milioni più sette di bonus per Gleison Bremer. Adesso i bianconeri dovranno trovare l’accordo con gli agenti del giocatore. La notizia la dà Gianluca Di Marzio, confermando il sorpasso ai danni dell’Inter. Un altro obiettivo che sfuma in poco più di ventiquattro ore, dopo Paulo Dybala per il quale arriverà a breve l’ufficialità alla Roma. Si attende solo l’OK di Bremer alla proposta juventina.