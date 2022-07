Bremer, slitta l’incontro fra Inter e Torino: nuovo orario! Vantaggio Juventus

La situazione legata a Bremer si è improvvisamente complicata nelle ultime ore e adesso la Juventus prova il sorpasso. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, annuncia come sia slittato l’incontro fra Inter e Torino.

SORPASSO IN VISTA? – Doveva avvenire fra poco l’incontro fra le dirigenze di Inter e Torino per Gleison Bremer, ma non sarà così. Lo annuncia Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, dando però la nuova data del vertice: avverrà a cena. Da capire il motivo del leggero slittamento, ma è comunque un ulteriore segnale di come la trattativa sia al punto di svolta. Con la Juventus che, come raccontato nel pomeriggio, è convinta di poter arrivare a Bremer (vedi articolo).

Fonte: gianlucadimarzio.com