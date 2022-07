Bremer, si spinge per chiudere: si studia la formula – Sky

Continua il lavoro dell’Inter per chiudere la trattativa che porta a Gleison Bremer. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, i nerazzurri spingono per chiudere l’accordo cercando la formula migliore.

ACCORDO IN CHIUSURA – Trentacinque milioni di euro più bonus. Queste le cifre con cui l’Inter dovrebbe chiudere l’affare Bremer nei prossimi giorni. Nella trattativa dovrebbe entrare anche Casadei, giovane che interessa ai granata. I nerazzurri sono al lavoro per trovare la formula migliore per chiudere la trattativa: si pensa a un prestito con obbligo di riscatto per il brasiliano, mentre per il giovane centrocampista nerazzurro si vorrebbe inserire quantomeno la possibilità di controriscatto o una clausola di recompra.-