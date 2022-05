Bremer, sì! E spunta una clausola che mette Cairo spalle al muro – CdS

L’Inter vuole rinforzare la rosa in questo mercato estivo e per farlo vuole piazzare qualche colpo giusto e ben assestato. Uno dei nomi è quello di Gleison Bremer, difensore del Torino. Ecco qual è la novità.

NOVITA’ – Oggi c’è una bella novità riguardante Bremer. Niente di fatto ancora, certo, ma una clausola nel contratto che potrebbe mettere spalle al muro Cairo e il Torino. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, questa mattina, nel contratto del difensore brasiliano è presente una clausola che gli permettere, da gennaio 2023, di lasciare il Torino per meno di 15 milioni di euro! Bremer infatti ha sì prolungato il contratto con il Torino facendo sì che i granata, da questo mercato, riuscissero a incassare di più. Ma con questa clausola, Cairo non potrà forzare la mano per troppo a lungo. Al momento il presidente del Toro chiede dai 35 ai 40 milioni ma ora, con le società consapevoli che dal 1° gennaio potrà essere preso a meno di 15mln, il patron non potrà tirare troppo la corda.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti