Bremer sempre il preferito in casa Inter. Due ostacoli: Torino e Milan − Sky

Bremer è una priorità per la difesa dell’Inter. I nerazzurri lo seguono costantemente ma ancora manca la quadra con il Torino. I granata fanno muro sul giocatore ma occhio anche all’inserimento del Milan

OSTACOLI − Il principale nome per la difesa dell’Inter rimane Gleison Bremer. Il difensore brasiliano piace tantissimo alla dirigenza nerazzurra. Un accordo col giocatore c’è da tempo, manca quello con il Torino. Urbano Cairo spara alto: 40 milioni di euro. Inoltre, è stato chiesto anche Cesare Casadei come contropartita tecnica ma l’Inter ha categoricamente rifiutato. Secondo Sky Sport, non c’è da sottovalutare l’interesse del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore, vista l’imminente partenza verso la Lazio di Alessio Romagnoli. Qualora i cugini non arrivassero a Botman, potrebbero fare sul serio proprio per Bremer.