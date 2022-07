Bremer a rischio, l’Inter valuta le alternative: occhio all’Atalanta

Per Bremer sarà un pomeriggio decisivo, visto l’imminente incontro col Torino. Se l’Inter non dovesse riuscire a chiudere per il brasiliano Calcio Atalanta riporta un nome da Bergamo.

POTENZIALE SOSTITUTO – Oggi dentro o fuori per Gleison Bremer: o l’Inter chiude col Torino o il sorpasso della Juventus sarà pressoché inevitabile. Con l’obbligo di trovare un altro difensore, visto che uno per forza deve arrivare (il “sostituto” di Andrea Ranocchia). Se per Bremer dovesse andare male Calcio Atalanta parla di un’opzione da Bergamo: Merih Demiral. L’ex Juventus, riscattato un mese fa dagli orobici, è apprezzato da Simone Inzaghi perché può giocare centro-sinistra e centrale nella difesa a tre.

Fonte: calcioatalanta.it – Filippo Maggi