Bremer primo nome sul taccuino dell’Inter, che poi proverà l’acquisto di coppia

Bremer sarà uno dei calciatori più contesi della prossima sessione di mercato e probabilmente non solo in Serie A. Sul difensore brasiliano ha messo gli occhi l’Inter, che ha intenzione di completare la rosa anche con un centrocampista e un attaccante

TRIS DI MERCATO – Dopo aver anticipato l’arrivo di Robin Gosens (vedi articolo), l’Inter sta già programmando la prossima stagione. E ovviamente si parla già di calciomercato. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, tra gli obiettivi prioritari c’è un difensore. Si tratta del classe ’97 brasiliano Gleison Bremer (Torino). Non è l’unico nome sul taccuino nerazzurro. In lista ci sono anche il centrocampista classe ’99 Davide Frattesi e l’attaccante – coetaneo e connazionale – Gianluca Scamacca (Sassuolo). L’Inter in estate proverà il triplo colpo “italiano”: Bremer in difesa e la coppia del Sassuolo tra centrocampo e attacco.