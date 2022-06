Bremer, previsto summit Inter-Torino settimana prossima – CdS

L’Inter ha già messo in archivio varie trattative e ora aspetta di chiudere per Lukaku, Dybala ed Asllani. Inoltre però c’è la trattativa con il Torino per Bremer, con un summit in programma.

SUMMIT – L’Inter vuole rinforzarsi in ogni reparto e lo vuole fare abbastanza alla svelta così da regalare a Inzaghi una squadra pronta per l’inizio del ritiro. Secondo il Corriere dello Sport, sul fronte Bremer, l’Inter avrà un vertice di mercato la prossima settimana con lo stesso Zhang presente oltre anche a Cairo e Marotta. Insomma, finalmente si parlerà di cifre per prendere il brasiliano dai granata. L’accordo con il giocatore c’è già, dunque ci sarà da abbassare le alte pretese del Torino (chiedono 40 milioni di euro).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti