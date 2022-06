Bremer resta in pole per la difesa: trattativa complicata dalle cifre – Sky

Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, resta molto alto l’interessamento in casa Inter per Gleison Bremer. La valutazione che ne fa il Torino, però, rende la trattativa complicata.

CIFRE ALTE – Dopo l’addio di Andrea Ranocchia e la possibile cessione di un difensore (vedi Milan Skriniar), in casa Inter si lavora per il futuro del reparto arretrato. Questo il punto della situazione di Manuele Baiocchini su Sky Sport: «Il nome di Bremer è seguito da mesi. Il Torino lo valuta 40 milioni di euro e quindi non è una trattativa semplice. Anche il Milan è interessato e potrebbe iniziare un derby di mercato. I nerazzurri si stanno però muovendo molto in anticipo, anche se dovranno andare a fare qualche uscita».