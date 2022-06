Bremer, più Inter che Milan: rossoneri indietro per due motivi – Sky

Nonostante le voci di un interessamento del Milan per Gleison Bremer, sul difensore del Torino resta in pole position l’Inter. Manuele Baiocchini di Sky Sport ha sottolineato i motivi per i quali è più probabile vedere il giocatore in nerazzurro che in rossonero.

DUELLO – Milan su Bremer? C’è un interesse, ma si puntano altri profili. Il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione di mercato legata al difensore del Torino. E sui motivi per i quali i rossoneri sono indietro rispetto all’Inter: «Tra Botman e Bremer il primo è in vantaggio. I rossoneri lo preferirebbero anche perché al momento il difensore del Torino ha un discorso aperto con l’Inter e i rossoneri partirebbero comunque indietro in un’eventuale trattativa. Il difensore del Lille, inoltre, era già stato trattato a gennaio».