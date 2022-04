Bremer, per il Torino valore superiore ai 25 milioni. Inter avvisata – TS

Geison Bremer sta disputando una stagione di altissimo livello con il Torino. I 25 milioni paventati per una sua cessione potrebbero non bastare più. L’Inter, e le altre pretendenti, sono avvisate

CESSIONE – Bremer è certamente uno dei protagonisti di questa stagione in Serie A. Il difensore brasiliano ha stupito tutti con numerose prestazioni di altissimo livello, ultima, in ordine di tempo, quella contro il Milan in cui ha, di fatto, annullato Giroud e l’attacco rossonero, in maniera simile a quanto aveva fatto con Vlahovic in due occasioni e contro Dzeko e Lautaro Martinez in occasione di Torino-Inter. Prestazioni maiuscole che lo hanno innalzato ad uno dei migliori difensori del panorama europeo. Fra il calciatore, che ha rinnovato fino al 2024, ed i granata c’è una sorta di gentlemen agreement, come racconta Tuttosport: di fronte ad una proposta da 25 o più milioni di una big, il calciatore potrà lasciare il Torino. Una cifra, però, che secondo il quotidiano non è congrua al valore reale del giocatore: ne vale almeno il doppio. L’Inter, e le altre pretendenti, sono avvisate.

PIANO – Per evitare che Marotta faccia il colpo della vita strappando Bremer al Torino per “soli” 25 milioni, Cairo, scrive il quotidiano, sta facendo leva sulle altre pretendenti al calciatore (Milan, Juventus, alcune big di Premier League ed il Bayern Monaco, ndr) affinché possano giocare al rialzo e permettere al club granata di guadagnare di più dalla cessione del difensore brasiliano. La vicenda Bremer, quindi, è ancora tutta da decidere, con l’Inter pronta ad affondare il colpo..

Fonte: Tuttosport – Andrea Pavan