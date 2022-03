Bremer, patto cessione col Torino. Milan avanti sull’Inter: gli scenari – TS

Continua a tenere banco la questione relativa a Geison Bremer. Il difensore brasiliano lascerà il Torino a fine stagione. Milan in pole, Inter staccata. Le ultime dal Tuttosport

PATTO – Geison Bremer è destinato a lasciare il Torino. Il rinnovo di contratto coi granata, firmato dal brasiliano, fa parte del patto stipulato fra la società ed il calciatore: Bremer verrà ceduto in estate e, il suo prolungamento, permetterà al Torino di monetizzare al meglio la cessione. Per strappare il difensore al club granata, secondo quanto riferito dal Tuttosport, serviranno 25 milioni. Il Milan è in pole, davanti all’Inter, la Juventus, il Napoli ed alcuni club di Premier League.

Fonte: Tuttosport – Andrea Pavan