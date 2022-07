Bremer ormai saltato per l’Inter, si cercano le alternative: tre nomi – SI

Bremer sta ormai andando alla Juventus (vedi articolo) e per l’Inter sarà necessario trovare un piano B, oppure cambiare strategia. Sportitalia fa i nomi di tre possibili alternative.

TUTTO DA RIFARE – Brutto colpo per l’Inter, che dopo Paulo Dybala alla Roma deve pure incassare Gleison Bremer alla Juventus. Con Milan Skriniar non sicuro al 100% di rimanere, complice l’interesse del PSG, bisogna mantenere sempre il controllo per qualche difensore. Sportitalia fa ancora il nome di Nikola Milenkovic, non escludendo però ancora la Juventus che potrebbe fare un doppio sgarbo. Oltre al serbo, come alternative a Bremer, ci sono anche Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Merih Demiral dell’Atalanta.