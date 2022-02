Bremer, ora la valutazione è cambiata. Inter in corsa con altre tre – SI

Bremer resta uno dei giocatori più monitorati in queste settimane, complice anche il fatto che per la seconda volta in un mese ha annullato Vlahovic. Come segnala Gianluigi Longari a Sportitalia la valutazione adesso è cambiata, complice il rinnovo, ma l’Inter c’è.

PIÙ ALTA – Gleison Bremer ha deciso di rinnovare col Torino, portando il contratto in scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024. Di fatto un favore per i granata, in modo da poterlo cedere in estate a una cifra superiore. Come riporta Gianluigi Longari, nonostante questa modifica della sua valutazione l’Inter resta la squadra principalmente interessata a Bremer. Coi nerazzurri anche la Juventus, c’è poi il Milan che ha in Sven Botman del Lille il primo obiettivo. Dall’estero è il Bayern Monaco ad aver messo gli occhi su Bremer, con il Torino che a fine stagione ascolterà le offerte in arrivo per lui.